Makron najavio nove mere protiv korone, Francuzi se masovno vakcinišu

Više od 900.000 ljudi u Francuskoj požurilo je da zakaže termin za vakcinisanje u ponedeljak posle najave predsednika Emanule Makrona.

Naime, on je upozorio da biti uvedena ograničenja za sve one koji nemaju sertifikat sa potvrdom da su vakcinisani ili da imaju negativan test na kovid 19. Otkrivajući opsežne mere u borbi protiv koronavirusa, Makron je rekao da vakcinisanje za sada neće biti obavezno za sve građane, ali je naglasio da će ograničenja pogoditi one koji nisu cijepljeni. Predsjednik je rekao da medicinski radnici moraju da se vazdravstveni radnici moraju cijepiti do 15. septembra ili