Seksualno nasilje u Srbiji: Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu glumice Danijele Štajnfeld protiv kolege Branislava Lečića

BBC News pre 4 minuta | Slobodan Maričić - BBC

BBC/Vladimir Živojinović Branislav Lečić

Poznati jugoslovenski i srpski Glumac Branislav Lečić, za sada, neće biti krivično gonjen po prijavi mlađe koleginice Danijele Štajnfeld koja ga je optužila da ju je silovao.

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu Danijele Štajnfeld protiv Lečića povodom njenih tvrdnji da ju je silovao 2012. godine, potvrđeno je RTS-u.

Odluka kojom je odbačena prijiva Danijele Štajnfeld za silovanje još nije pravosnažna, jer glumica ima pravo da podnese prigovor Apelacionom javnom tužilaštvu, rekla je portparolka tužilaštva Ivana Rakočević.

Punomoćnik glumice, advokat Božo Prelević rekao je da će sigurno uložiti prigovor na odluku tužilaštva.

Iz Lečićevog PR tima saopšteno je da „ako je vest tačna, glumac i njegova porodica to doživljavaju kao čekanu pravdu".

Lečić i Danijela Štajnfeld su u martu saslušani povodom tvrdnji glumice.

Lečić je odbacio optužbe i izjavio da je na njegov zahtev obavljeno i poligrafsko ispitivanje

Potom je i glumica Merima Isaković izjavila da ju je pre 43 godine, u vreme dok su bili kolege na Fakultetu dramskih umetnosti, Lečić seksualno uznemiravao.

Štajnfeld je poslednja u nizu žena iz Srbije i regiona koje su javno progovorile o slučajevima seksualnog nasilja i zlostavljanja.

Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra smatra da je tu „lavinu ispovesti" podstakla društvena odgovornost.

„Uradile su to zbog neke vrste obaveze da zaustave krug nasilja, da stanu na put konkretnim muškarcima, znajući šta bi moglo da se dogodi nekim novim ženama, devojkama i devojčicama", navela je ona za BBC na srpskom.

Kako kaže, to je ogroman korak i „vidi se da je došlo do povećanja svesti žrtava".

„Volela bih i nadam se da je društvo u poslednjih nekoliko meseci sazrelo kroz ove procese", navodi.

Slučaj Danijele Štajnfeld izazvao je burne reakcije u javnosti - glumica Mirjana Karanović „u znak protesta" odbila je da igra sa Lečićem u predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da je „silovanje najodvratnije krivično delo", ali da je na pravosudnim organima da utvrde istinu.

Šta je odlučilo Tužilaštvo?

„Posle prikupljenih potrebnih obaveštenja i pribavljanja svih relevantnih dokaza u predistražnom postupku, koje je tužilaštvo cenilo kako pojedinačno, tako i u međusobnoj vezi, utvrđeno da ne postoji nijedan zakoniti dokaz sa stepenom osnova sumnje koji bi potvrdio navode podnete krivične prijave", navodi se u saopštenju.

Tužilaštvo je dodalo da su u predistražnom postupku obavljeni razgovori sa Danijelom Štajnfeld i prijavljenim Branislavom Lečićem, pribavljena kopija dokumentarnog filma 'Zaceli me', autorke Danijele Štajnfeld, kompakt disk na kome se nalazi originalni glas osobe iz pomenutog filma, kao i medicinska dokumentacija o lečenju Danijele Štajnfeld,

„Punomoćniku oštećene je dostavljen primerak rešenja o odbačaju, a ukoliko oštećena nije zadovoljna donetom odlukom, ima pravo na blagovremeno podnošenje prigovora Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu", navodi se u saopštenju, prenela je Nova.rs.

Kako je reagovao Lečić?

Iz njegovog PR tima su saopštili da još nije dobilo rešenje o odbacivanju krivične prijave.

„Ako je medijska informacija tačna, Branislav Lečić, njegova porodica, prijatelji, poslovni saradnici, ali i njegovi advokati, odbačaj krivične prijave doživljavaju kao čekanu pravdu", navodi se u pisanom saopštenju.

Ističe se da su „sve izjave Danijele Štajnfeld međusobom kontradiktorne" i da „sve medijske interpretacije obiluju nelogičnostima".

„Samo postupanje i ponašanje Danijele Štajnfeld, koja se kao obrazovana glumica čija karijera direktno zavisi od popularnosti, obratila najpre medijima, izradila film sa sobom u glavnoj ulozi, radila na popularnosti tog filma, samo po sebi ukazuje na motivisanost koja je, najblaže rečeno, veoma neuobičajena a svakako neviđena kod navodnih 'žrtava silovanja'", objavio je PR tim Branislava Lečića.

Dodaje se da punomoćnici Branislava Lečića ističu da „postoje i drugi dokazi koji nepobitno ukazuju na činjenicu da Branisav Lečić sa navodima Štajnfeld nema ništa".

„Ti dokazi još nisu prezentovani javnosti, ali jesu državnim organima.

„Među ovim dokazima spada i onaj iz kog proističe da je se sa audio snimkom koji je javnosti prezentovan - pre prezentacije sečenjem i pakovanjem manipulisalo.

„A pri tom postoje i dokazi značajniji i važniji od tog", tvrdi se u saopštenju PR tima poznatog glumca.

Branislav Lečić se istovremeno „zahvalio javnosti, prijateljima i kolegama na veri koja je iskazana u njegovu nevinost".

Šta je izjavila Štajnfeld?

Štajnfeld je 2020. godine, u autorskom dokumentarnom filmu Hold me right, objavila da ju je silovao „moćnik iz filmske industrije".

Reč je o, kako kaže, filmu o posledicama silovanja i zlostavljanja iz perspektive žrtve, ali i zlostavljača.

„Kada sam pogledala sirov materijal ohrabrila sam se i u poslednjem trenutku odlučila da i ja podelim sopstvenu priču", navela je tada.

Ime čoveka koji ju je zlostavljao nije otkrila sve do prošle nedelje.

Insajder/skrinšot Danijela Štajnfeld optužila je Branislava Lečića da ju je silovao 2012. godine

Tada je iz Amerike, gde se preselila ubrzo posle navodnog napada, došla u Beograd kako bi svedočila pred Tužilaštvom, optuživši Lečića.

„Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić, u maju 2012. godine", izjavila je potom u intervjuu za Insajder.

„Posle četiri dana igrali smo predstavu. Bila sam u šoku.

„Htela sam odmah da zovem policiju, ali sam razmišljala šta će se desiti", dodala je.

Ime napadača odlučila je, kaže, da objavi posle slučaja protiv učitenja glume Miroslava Aleksića, kada je „Lečić smislio da bude veliki aktivista protiv seksualnih zločina".

„U momentu kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap.

„Ja sam razumela da to sada više nije pitanje šta će se sa mnom desiti u momentu kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti", navela je.

Štajnfeld je rekla i da se zbog svega u Americi dve godine lečila od posttraumatskog stresnog poremećaja.

Insajder je potom objavio i razgovor nje i Lečića snimljen 2016. godine, u kojem pričaju o tome šta se dogodilo.

Sa njim se kaže videla da bi osvestila javnost „koja je logika i razmišljanje naših silovatelja".

„To nisu monstrumi, stranci, nego ljudi koje mi poštujemo.

„Ja sam htela da se suočim sa svojim silovateljem na način na koji sam ja umela i mogla", kaže Štajnfeld.

Insajder/skrinšot

Njujork Tajms o snimku: „Nema indicija da su uvežbavali dijalog"

Snimak razgovara Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića deo je dužeg razgovora u trajanju od 77 minuta koji je analizirao Njujork Tajms.

Američki list je analizirao kompletan snimak kako bi proverili tvrdnju Branislava Lečića da su oni zapravo uvežbavali dijalog iz predstave.

Posle analize snimka, Njujork Tajms zaključuje da „nema indicija da je razgovor sa snimka uvežbavanje dijaloga".

U opširnom tekstu, njujorški list opisuje hronologiju događaja koji su se dešavali u slučaju glumice Danijele Štajnfeld, njenu isposvest o onome što se desilo u maju 2012. godine.

Američki list piše o tome zašto je odlučila da se posle toga preseli u Ameriku, zašto nije prijavila slučaj nadležnim institucijama, zašto je nakon devet godina odlučila da o tome progovori u svom autorskom filmu „Zaceli me" i zašto do nedavno nije želela da otkrije ime.

Ko je Danijela Štajnfeld?

Rođena je 1984. godine u Ruskom Krsturu, mestu nedaleko od Kule

Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, a prve uloge imala je u filmovima „Mi nismo anđeli 2" i „Ivkova slava"

Glumila je i u nekoliko popularnih serija, poput „Ranjeni orao", „Ono naše što nekad bejaše", „Vratiće se rode" i „Ono kao ljubav"

Šta je izjavio Lečić?

Lečić se posle optužbi protiv njega oglašavao nekoliko puta.

Prvo je izjavio da ne može da ima komentar na „tako osetljivu temu" dok iz Tužilaštva ne dobije poziv i potvrdu da je zaista optužen.

Nešto kasnije dodao je da „apsolutno poštuje zakon i pravne institucije ove države", kao i da je spreman da u bilo kom trenutku odgovori na optužbe.

„U pitanju je najgnusnija laž koja me diskredituje", rekao je Lečić.

Treći put glumac se oglasio na društvenim mrežama.

Lečić je potom, u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima, istakao da nikada u životu nije počinio nijedno krivično delo, a „kamoli silovanje ili nešto slično".

„Ja, Branislav Lečić iz Beograda, najodlučnije poričem bilo kakve optužbe koje su na moj račun iznete", naveo je.

Zbog toga, kako kaže, želi da obavesti i Tužilaštvo i javnost da nema šta da krije, niti da ima nameru da napušta teritoriju Srbije.

Njegov poziv su čuli u Tužilaštvu, pa su ga pozvali na saslušanje u petak, 26. marta 2021. godine.

Prethodno je Lečićev tim za saradnju sa medijima saopštio da se on povukao sa mesta predsednika stranke Demokrate Srbija.

„Kako ova moja borba za istinu ne bi nanosila štetu svima onima sa kojima učestvujem u borbi protiv ovog zlokobnog režima, povlačim se sa čela Demokrate Srbija.

„Ovo je moja lična borba za odbranu svog integriteta, imena i profesionalnog ugleda i ne želim da opterećuje sve one koji su iskreni borci za normalnu, slobodnu i demokratsku Srbiju", naveo je Lečić u pisanoj izjavi.

Lečić je tada saopštio da se povukao sa čela pokreta Demokrate Srbije „kako njegova borba za istinu ne bi nanosila štetu svima onima sa kojima učestvuje u borbi protiv ovog zlokobnog režima".

Ko je Branislav Lečić?

Rođen je 25. avgusta 1955. godine u Šapcu

Najpoznatiji je po filmovima „Specijalno vaspitanje", „Tri karte za Holivud", „Boj na Kosovu" i „Profesionalac"

Značajne uloge imao je i na televiziji, u „Sivi dom", „Porodično blago", „Vratiće se rode" i „Vojna akademija", a imao je značajnu i pozorišnu karijeru

Bio je jedan od predvodnika studentskih protesta protiv Slobodana Miloševića posle 9. marta 1991. godine, kada je održao čuveni govor na Terazijskoj česmi. Ti protesti su potom nazvani „Plišana revolucija"

Posle petooktobarskih promena bio je ministar kulture u vladi premijera Zorana Đinđića, kasnije prelazi u Liberalno demokratsku partiju, pa Demohrišćansku stranku Srbije

Poslednjih godina protiv Zorana Lutovca borio se za mesto lidera Demokratske stranke, oko čega je bilo dosta podela i sukoba unutar DS

Posle optužbi o silovanju, povukao se sa mesta predsednika stranke Demokrate Srbije.

Lečić nepoželjan među kolegama

Glumica Mirjana Karanović, koja je sa Lečićem igrala u predstavi „Mamu vam j**** ko je prvi počeo" u Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP), u martu je na Instagramu objavila skrinšot mejla kojim obaveštava pozorište da „u znak protesta" neće igrati ukoliko Lečić ne bude zamenjen drugim glumcem.

Posle nje i drugi glumci odbili su tada saradnju sa Lečićem.

Beogradsko dramsko pozorište saopštilo je da je „na zahtev većeg dela ansambla" predstave „Kad su cvetale tikve", Branislav Lečić zbog aktuelne situacije izuzet iz predstojećih igranja predstave.

BDP je naveo u saopštenju da, zbog složenosti svih događaja, smatra da je ovaj slučaj isključivo u rukama nadležnih institucija i na ovu temu neće se više izjašnjavati.

Lečić je prethodno objavio na društvenim mrežama da mu je iz BDP stigla poruka u kojoj se navodi da 17 glumaca traži da on ne igra u predstavi i da je zbog toga iz nje isključen.

„Dragi Leko, Jug (Radivojević, upravnik BDP) je pokušao da te dobije, verovatno si u gužvi.

„Imamo nezgodnu situaciju jer je danas na inicijativu dela glumačkog asambla, njih 17 potpisalo peticiju da ne žele da igraš u 'Tikvama' dok se situacija ne smiri. Njih 14 je bilo uzdržano.

„Žao nam je zbog svega, u dogovoru i sa Skerlom, alterniraćemo te do daljnjeg. Možeš se čuti sa Jugom kad budeš u prilici. Beogradsko dramsko pozorište", navodi su u poruci iz pozorišta koju je objavio Lečić.

U istoj objavi, Lečić je odgovorio kolegama, poručujući da će „istina pobediti".

„Sa onima koji sude o ljudima i ovakvim događanjima i optužbama, preko medija bez prava na moj glas i moju istinu, nikada više nemam šta da tražim!

„Zaboravite na našu saradnju i poručite tim glumcima da me ni takvi ljudi, ni takvi glumci uopšte ne zanimaju. Oni bez obzira na godine ne znaju ni šta je pravo, a ni pravda.

„Neka me izbegavaju u širokom luku", naveo je poznati glumac.

„Pravda je važnija od klikova"

Iz Autonomnog ženskog centra ističu da je velika hrabrost potrebna da bi žrtva progovorila o svemu što je preživela.

„To najbolje opisuje rečenica Danijele Štajnfeld da je 'jedno preživeti sam čin nasilja i živeti sa njim, a sasvim drugo preživeti i nasilje okoline'", navodi Pavlović.

Ipak, kako kaže, to ne znači da žene koje su nisu izašle u javnost treba osuđivati i terati ih da urade isto.

„Važno je da svaka žena samostalno donese odluku", ističe Pavlović.

„Čin silovanja je zapravo momenat gubljenja kontrole nad sobom i svojim telom i intimom, kao i veliki čin izdaje, zbog čega je važno da one budu te koje će povratiti kontrolu nad vlastitim životom i narativom o sebi.

„Dakle, one će odlučiti kada će, gde i kako izaći javnost, kao i koliko će reći - važno je da ima taj osećaj da na neki način kontroliše situaciju".

Posle optužbi glumice protiv Lečića na društvenim mrežama bilo je i negativnih komentara protiv nje.

„Toga će biti i mislim da je Štajnfeld svesna toga, zato je čekala trenutak da može da bude dobra sama sa sobom i iznese sve u javnost", kaže Pavlović.

Kao i u slučaju Miroslava Mike Aleksića, smatra ona, dolazi do momenta nemogućnosti da se poveruje u to da neko čiji rad poštujemo zapravo može da bude to što jeste.

„U tom smislu se svest javnosti menja i sazreva, jer teško je prihvatiti činjenicu da silovatelj može da bude neko iz naše okoline, čak i neko iz naše porodice, a da to nismo znali", kaže.

Pavlović smatra da je važno na koji način pričamo o slučajevima seksualnog zlostavljanja, kao i kako mediji o njima pišu.

„Važno je da mediji pre svega poštuju nju, da ne objave poverljive informacije iz istrage, jer time mogu da nanesu štetu i žrtvama i samom postupku.

„Ako smo na strani pravde, onda je ta pravda važnija od klikova", navodi.

Reagovanja

Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, zahvalila je Danijeli Štajnfeld na hrabrosti da prijavi seksualno napastvovanje.

Mihajlović veruje da će Štajnfeld primerom podstaći i druge žene da ne ćute i da prijave nasilnike.

Kako kaže, niko nije toliko moćan da ne odgovara za nedela koja je učinio.

„Ovo su vrlo osetljive teme, Tužilaštvo i nadležni organi su tu da rade, a na nama je da pružimo podršku žrtvama, da ih ne osuđujemo i ne viktimizujemo dodatno", navela je Mihajlović.

Ona je 25. marta rekla i da „Lečić glumata i vređa svaku ženu koja je seksualno zlostavljana".

„Licemerje koje verovatno dolazi iz tog osećaja moći 'znaš ti ko sam ja', ima za cilj da obeshrabri žene da prijave nasilje, stavljajući na taj način stigmu na žrtve i omalovažavajući ih. Ozbiljna manipulacija", navela je Mihajlović i dodala:

„Pitam se ima li kraja njegovom licemerju i gde je granica ljudskosti?".

Povodom slučaja Danijele Štajnfeld oglasile su se i Milena Radulović i Iva Ilinčić, glumice koje su za seksualno zlostavljanje ranije optužile Miroslava Aleksića.

„Fajterke junajted, nisi sama", navela je Radulović na Instagramu.

„Samo hrabro", istakla je Ilinčić na istoj društvenoj mreži.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je krajem marta da je „silovanje najodvratnije krivično delo" i da se „počinilac svakome gadi".

Ali je naglasio i da nije ni tužilac, ni sudija.

„Posao je nadležnih da se time bave, sve drugo bi rušilo prezumpciju nevinosti", rekao je Vučić.

BBC Milena Radulović je prva optužila Aleksića za seksualno zlostavljanje

Slučaj Miroslav Aleksić

Slučaja Štajnfeld-Lečić usledio je nedugo posle niza optužbi protiv poznatog učitelja Miroslava Mike Aleksića.

Glumica Milena Radulović sredinom januara javno je optužila Aleksića za silovanje kada je imala 17 godina.

„Posle teške unutrašnje borbe, neke hrabre devojke i ja rešile smo da stanemo na put mračnom krugu zlostavljanja", napisala je Radulović na Instagramu.

Ubrzo su se oglasile i glumice Iva Ilinčić i Sara Zeljković, takođe optuživši Aleksića za seksualno zlostavljanje, a kasnije je prijavu policiji podnelo još 20 devojaka.

Aleksić je prilikom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu negirao krivicu.

Ilinčić je za Blic rekla da je prvi put, kako tvrdi, Miroslav Aleksić seksualno zlostavljao kada je imala 17 godina, a onda je usledio period pauze do 18. godine, kada se nasilje, prema njenim rečima, nastavilo.

„Pre nekih godinu dana prvi put sam sebi rekla: 'Ne, Iva! Mika te nije čeličio za glumu, nije te kao glumicu testirao, nego te je zlostavljao.

„Veoma te je zlostavljao! I zlostavljao je mnoge druge. I zlostavljaće. Neće se nikad zaustaviti'", navela je.

Aleksić je u međuvremenu uhapšen i određen mu je pritvor, a tereti se za 15 krivičnih dela silovanja i polnog uznemiravanja.

Portiv njega je podignuta optužnica.

Reč je o delima za koje se sumnja da su do 2012. do 2020. godine, u prostorijama škole glume, počinjena nad najmanje osam učenica, od kojih su dve tada bile maloletne.

Za ta krivična dela Aleksić može da bude osuđen na kaznu i do 15 godina zatvora.

Pomoć žrtvama nasilja

SOS telefon Autonomnog ženskog centra je 0800 100 007 i dostupan je radnim danima od 10 do 20 časova. Pozivi su besplatni.

Odsek za seksualne delikte SUP Beograda, Bulevar despota Stefana ulica 107. 011/3292-622 - lokal 3541 - dežurni telefon za seksualno nasilje (24 časa dostupno)

011/2682-522 - Institut za sudsku medicinu - pregled, potvrda o telesnim povredama

Nacionalna SOS linija za žene žrtve nasilja je 0800-222-003.

Tekst je ažuriran 13. jula 2021. godine.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.13.2021)