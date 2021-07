"U prvih šest meseci Srbija povukla 1,72 milijarde evra SDI"

B92 pre 7 sati | Tanjug

Pančevo -- Predsednik Vučić saopštio je danas da je Srbija u prvoj polovini godine privukla 1,72 milijarde evra stranih direktnih investicija.

To je, kako je rekao, 19 odsto više nego prošle godine. "Verujem da ćemo do kraja godine taj trend da nastavimo", rekao je Vučić u obraćanju prilikom posete inženjerskom centru u fabrici ZF Srbija u Pančevu. Vučić je rekao i da najviše investicija dolazi iz Nemačke, odakle je i kompanija ZF. "U nemačkim kompanijama radilo je 17.000 ljudi kada sam postao premijer. Danas ih je 71.000. To je ogroman napredak, jer su nemačke kompanije prepoznale Srbiju kao dobru