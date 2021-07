Vrh toplog talasa, temperatura do 40 stepeni

RTS pre 1 sat

Za nama je 11. tropska noć, a temperatura se u nekim mestima nije spustila ispod 26 stepeni. Ovo je drugi topli talas od početka jula, a za danas se prognozira najtopliji dan ovog meseca. Očekuje se i do 40 stepeni Celzijusa.

U većem delu zemlje sunčano i veoma toplo. Na severu i zapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, koji će biti verovatniji posle podne, uveče i u toku noći. Temperatura ujutru i do 28, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. U košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima slab do umeren, jugozapadni. Krajem dana i u toku noći vetar u skretanju na severozapadni i u slabljenju. U Beogradu sunčano