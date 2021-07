RHMZ: Crveni meteo alarm za veći deo Srbije, Niš najtopliji sa 40 stepeni

RTV pre 3 sata | Tanjug, RTV (Milica

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), zbog visokih temperatura, objavio je za Beograd crveni i žuti meteo alarm, a crveni meteo alarm za Šumadiju, Pomoravlje i jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju, kao i za Kosovo i Metohiju.

Na području Srbije danas će biti veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 do 38 stepeni Celzijusa, a lokalno i do 40 stepeni Celzijusa. Na području Beograda maksimalna temperatura biće oko 38 stepeni Celzijusa. Veoma toplo vreme sutra će se zadržati na jugu i istoku Srbije. RHMZ: Od petka do ponedeljka kratkotrajne nepogode Od petka, 16. jula, do ponedeljka, 19 jula, biće promenljivo oblačno i nestabilno, sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine,