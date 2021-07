Preminuo poznati holandski novinar – podlegao povredama

B92 pre 1 sat | B92

Poznati holandski novinar crne hronike Peter R. de Vris, koji je upucan prošle nedelje, podlegao je povredama.

De Vris je pogođen u glavu, te je posle napada prevezen u bolnicu. Uprkos trudu lekara da ga održe u životu, on je preminuo, javlja Sputnjik. Podsećanja radi, do napada je došlo samo nekoliko minuta nakon što je izašao iz zgrade RTL-a, gde je učestvovao u popularnoj televizijskoj emisiji "RTL Boulevard". De Vris je slavu stekao još ranih osamdesetih godina prošlog veka kada je pratio otmicu pivskog tajkuna Fredija Hajnekena. Od 1995. do 2012. godine je pak vodio