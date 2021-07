Nagli porast broja novozaraženih: Holandija ponovo preporučuje da ko može radi od kuće

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Depositphotos Prošlog petka Holandija je ponovo uvela ograničenja za barove, restorane i noćne klubove kako bi zaustavila porast zaraze kod mladih, samo dve nedelje nakon što je ukinuta većina mera zaključavanja pošto je broj zaraženih bio u padu, preneo je Rojters.

Preporuka za rad od kuće nije obavezna i odnosi se samo na one koji to mogu. Većina mera zaključavanja ukinuta je 26. juna, jer je vakcinacija protiv kovid-19 naglo smanjila broj zaraženih. - Vraćamo se starim savetima - rekao je Rute, preneo je portal NU.nl. Holandska vlada otkazala je sve višednevne festivale i događaje na kojima je trebalo da prisustvuje veliki broj ljudi do 14. avgusta.