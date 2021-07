Vremenska prognoza za četvrtak 15. Jul: RHMZ objavio upozorenje za naredna tri dana! (foto)

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Foto: D. Balšić Ponegde je moguća veća količina padavina i kratkotrajna pojava grada. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na istočni i južni. Najniža temperatura od 18 do 24 stepena, a najviša od 31 do 36. U Beogradu promenljivo oblačno pre podne sa sunčanim intervalima, posle podne i uveče sa kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni, posle podne u skretanju na istočni. Najniža