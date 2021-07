Vučić o trovanju u Dečanima: Samo čekam i slušam šta pričaju, a u međuvremenu se naoružavaju

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: Tanjug On je to rekao komentarišući najnovije izjave predstavnika Prištine da su pre masovnog trovanja u Dečanima primećena "dva sumnjiva Srbina". -Dešavaju se mnoge stvari.

Čekamo i slušamo šta će sve da kažu, rekao je Vučić i podsetio da se u regionu za sve sukobe i loša dešavanja krivi Srbija. -Kada sve to čujete ne možete da uvežete kako je nekome sve to palo na pamet. Pa onda vidite da pišu da Kurti ne žuri sa dialogom jer čeka promenu vlasti u Beogradu. Kada pogledate sve to jasno vam je šta se dšava i koliko je teška i nezavidna poilitička pozicija Srbije, rekao je Vučić. On je kazao i da je primetno da se svi u regionu