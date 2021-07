Uhapšen zbog iznude: Uzeo čoveku automobil, pa mu tražio i 200 evra mesečno

Blic pre 1 sat | T.U.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su B.

Đ. (38) zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznuda. Kako se sumnja, on je od početka juna pa do hapšenja fizički i psihički maltretirao tridesetdevetogodišnjeg oštećenog od koga je protivpravno prisvojio automobil marke „audi A3“ u kojem je i uhapšen. Takođe, osumnjičeni je zahtevao od oštećenog da mu mesečno isplaćuje po 200 evra kako ga ne bi više maltretirao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden