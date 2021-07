Ubijena šestogodišnja devojčica: U pucnjavi u Vašingtonu povređeno petoro, dete podleglo povredama u bolnici

Kurir pre 52 minuta

Šestogodišnja devojčica je ubijena, a pet odraslih osoba je povređeno u pucnjavi u Vašingtonu, saopštili su zvaničnici.

Incident se dogodio u petak veče u jugoistočnom delu grada, prenosi CNN. Pogođena devojčica je prevezena u bolnicu, ali je kasnije podlegla povredama. Girl, six, is killed and five adults are injured in mass shooting outside Popeyes in Washington DC https://t.co/37LSg1rjH8 — Daily Mail US (@DailyMail) July 17, 2021 U pucnjavi su povređeni tri muškarca i dve žene, ali nisu u životnoj opasnosti, saopštio je predstavnik policije. Za sada nema uhapšenih u vezi sa ovim