Ozbiljno upozorenje: Stižu nam rekordne količine kiše, moguće i poplave, evo kada ćemo ponovo uživati u suncu

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Novosti Slično vreme očekuje nas i narednih dana, a kada ćemo ponovo uživati u suncu, otkrio je Marko Čubrilo. - Najsnažinije nestabilnosti se za sada očekuju prvo nad središnjim delovima BiH, središnjoj i istočnoj Srbiji, da bi se zatim posle podne polako proširili nad gotovo ceo region.

U toku noći obilne padavine bi zahvatile i središnje i zapadne predele Hrvatske kao i zapad BiH. Padavine će imati dosta neobičan pravac pružanja s obzirom na to da nam dolaze u sklopu jugoistočnog i istočnog strujanja koje se javlja kao posledica ciklona nad Jadranom - piše Čubrilo na svom Fejsbuk profilu. Padavine do utorka Smena suvih perioda i jake grmljavine očekuju se sve do utorka i do tada postoji opasnost od nepogoda koje će biti praćene obilnom kišom