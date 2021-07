Ponovo hitno upozorenje; u Beogradu grad FOTO

B92 pre 43 minuta | B92, Tanjug

U narednih sat vremena na području Novog Sada i okoline očekuju se obilniji pljuskovi sa grmljavinom, lokalna pojava grada i kratkotrajno jak vetar.

U Beogradu je počeo grad. U Srbiji vreme danas promenljivo oblačno i sparno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Po podne i uveče očekuje se lokalna pojava nepogoda sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30, na istoku toplije, do 34 stepena. U Beogradu promenljivo