Pešić: Za prvih šest mesci na autoputu poginulo 17 osoba

Danas pre 5 sati | Beta

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić rekao je danas da je u prvih šest meseci ove godine na autoputevima u Srbiji u saobraćajnim nezgodama poginulo 17 osoba, te apelovao na sve da poštuju saobraćajne propise.

Pešić je za RTS rekao da je 2019. poginulo 17 osoba za prvih šest meseci na autoputu, a lane njih 12. „Prema podacima Granične policije 2019. od 1. do 15. jula je prošlo 1,3 miliona vozila, prošle godine oko 750.000, a ove godine je prošlo za 45 dana oko 1,1 milion vozila“, rekao je on. Pešić je rekao se sledeće sedmice očekuju još veće gužve na putevima a savetovao je vozačima da izbegavaju da voze noću. On je rekao i da su umor i brzina dva najčešća uzroka