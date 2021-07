Vučić: Naredni izbori su najverovatnije najvažniji, idemo u budućnost ili prošlost

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se na izborima planiranim za narednu godinu odlučuje da li će Srbija ići napred ili se vratiti u prošlost.

Vučić je na skupu povodom godišnjice Pokreta socijalista (PS), rekao i da je on jedini u Srbiji koga napadaju više nego lidera te stranke Aleksandra Vulina. Po rečima Vučića, naredni izbori u martu, aprilu, kad god da budu, verovatno su najvažniji izbori, prekretnica da li će Srbija da ide napred ili u prošlost. "Mi računamo na vašu borbenost, kao što i vi možete na nas. Ne postoje laki izbori, laki su samo za one koji gube, za sve ostalo, posebno za one koji