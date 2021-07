Vremenska prognoza za nedelju 18. Jul: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas, RHMZ objavio novo upozorenje! (foto)

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Foto "Novosti" Po podne i uveče očekuje se lokalna pojava nepogoda sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30, na istoku toplije, do 34 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno, ujutru moguća kratkotrajna kiša, a po podne i uveče očekuju se i pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura oko 20 stepeni, najviša dnevna oko 29 stepeni. Foto. RHMZ Lokalno se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom