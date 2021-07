RHMZ ima novo upozorenje na nepogode: Pred nama dva dana sa obilnim padavinama, na snazi crveni i narandžasti meteo-alarm, moguće izlivanje pojedinih reka

Blic pre 3 sata

Republički hidrometerološki zavod (RHMZ) izdao je ponovo upozorenje na vremenske nepogode koje važi do sutra, a u njemu se ističe da se zadržava nestabilno vreme, kao i da se lokalno očekuju vremenske nepogode.

Na snazi su crveni i narandžasti meteolarm. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana, posle podne i uveče očekuje se lokalna pojava nepogoda sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i pojačanim vetrom u zoni pljuska. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, uveče u skretanju na severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena Celzijusa, najviša dnevna od 25 do 29