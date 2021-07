Vrlo opasan virus: Otkriven slučaj majmunskih boginja u Americi

Blic pre 2 sata

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) potvrdili su slučaj majmunskih boginja u SAD.

CDC i Ministarstvo zdravlja države Teksas saopštili su da je kog američkog državljanina koji je došao u Teksas iz Nigerije potvrđeno da ima majmunske boginje. Putnik je imao dva leta do krajnje destinacije, Dalasa - prvo je leteo od Nigerije do Atlante, a onda od Atlante do Dalasa, preneo je list "Hil". Osoba je hospitalizovana u Dalasu, a zvaničnici pokušavaju da dopru do osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim tokom letova. "Majmunske boginje su retke, ali