Panika u Americi: Pojavile se majmunske boginje

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto: Printskrin Youtube/ Demonracer2 CDC i Ministarstvo zdravlja države Teksas saopštili su da je kog američkog državljanina koji je došao u Teksas iz Nigerije potvrđeno da ima majmunske boginje.

Putnik je imao dva leta do krajnje destinacije, Dalasa - prvo je leteo od Nigerije do Atlante, a onda od Atlante do Dalasa, preneo je list "Hil". Osoba je hospitalizovana u Dalasu, a zvaničnici pokušavaju da dopru do osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim tokom letova. - Majmunske boginje su retke, ali potencijalno vrlo opasna virusna bolest koja obično počinje sa simptomima gripa. Otiču limfni čvorovi, a onda se pojavljuje osip koji se širi po licu i telu -