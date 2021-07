Đoković: Cilj je zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju

Beta pre 11 minuta

Prvi teniser sveta Novak Đoković rekao je danas da putuje na Olimpijske igre u Tokiju sa najvišim ambicijama - da osvoji zlatnu medalju.

"Imam najviše ambicije u Japanu, to sam pomenuo i posle Vimbldona i Rolan Garosa. Idem na najviše odličje, idem na zlato, to nije tajna, to je veliki cilj i velika ambicija. Pre početka ove sezone rekao sam da su cilj četiri grend slema i Olimpijske igre, zacrtao sam da tu odigram najbolji tenis i da budem na vrhucu forme", rekao je Đoković na konferenciji za novinare na aerodromu "Nikola Tesla" uoči puta u Japan.

Prvi teniser sveta pomenuo je napet raspored takmičenja, pošto su Igre i grend slemovi blizu, ali da se dobro spremio.

"Imao sam mnogo dobijenih mečeva, što uliva dodatno samopouzdanje i novu energiju. Kada igrate za svoju zemlju to je najveća čast i privilegija, to su verovatno najlepši momenti koje sportista može da doživi. Ja sam deo individualnog sporta i retke su prilike da učestvujem na ekipnom takmičenju. Osvajao sam Dejvis kup i ATP kup sa Srbijom, a ono što mi fali je zlatno odličje sa Olimpijskih igara", rekao je.

"Osećam se odlično, trenirao sam dobro, motivisan sam i inspirisan da odigram najbolji tenis", dodao je Đoković.

Govoreći o Olimpijskim igrama, Đoković je rekao da je to najveća sportska smotra i da takav osećaj ne može da se doživi na nekom drugom takmičenju.

"Predstavnik ste svoje zemlje, takmičite se sa najboljim sportistima na svetu. Igre razlikuje činjenica da ste u Olimpijskom selu sa sportistima iz različitih sportova i zemalja, delite zajedničko vreme, jedete pod istim krovom, spavate u istim blokovima zgrada. Ne znam kako će biti zbog kovid restrikcija, ali druženja se rado sećam iz prethodnih iskustava, to je osećaj koji je nezamenljiv i dao mi je podstrek u nastavku karijere", naveo je.

On je dodao da će sportistima biti korisno da vide kako treniraju ostali, da podele iskustva i znanja među sobom.

Đoković je istakao da je obavio odlične pripreme u Crnoj Gori.

"Ne bih rekao da je bio nekovencionalan načim priprema, već izvlačenje najboljeg iz uslova u kojima se nalazim. Ne može sve idealno da bude. Imam mnogo više uloga od tenisera u svom životu, ja sam otac i suprug, moram familiji da se posvetim, pokušavam da uravnotežim sve", rekao je on.

"Odlične su bile pripreme, imao sam super sparing partnera koji je radio sa mnom kondicione treninge, teniske treninge, bilo je odlično vreme, sjajna atmosfera, dali su mi vetar u leđa koji nosim sa sobom u Tokio", dodao je sprski teniser.

Đoković, koji je na Igrama u Pekingu 2008. godine osvojio bronzu, rekao je da će konkurencija biti jaka u Tokiju, uprkos tome što je nekolicina tenisera iz vrha otkazala učešće na olimpijskom turnuru.

"Izdvojio bih Medvedeva, Cicipasa i Zvereva. To su tri najteža protivnika. Dug je turnir, svašta može da se desi. Finale se igra na tri dobijena seta, treba doći do finala jer ipak učestvovanje na Igrama donosi određene pritiske i oečkivanja i emocije koje se razlikuju od drugih turnira, to sam iskusio. Trudiću se da tretiram Olimpijske igre kao i ostale turnire kako bih ostao usredsređen na cilj", rekao je Đoković.

Na kraju konferencije intonirana je himna Srbije, a Đoković je ustao i otpevao himnu.

(Beta, 07.20.2021)