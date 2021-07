Sunce se vraća: Još danas nestabilno vreme sa pljuskovima i vetrom, do kraja nedelje temperature do 30 stepeni

Blic pre 35 minuta

U Srbiji će se nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, kao i lokalnom pojavom nepogoda uz pojačan vetar zadržati još danas, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ).

Meteorolog Goran Mihajlović kaže da se stabilizacija vremena očekuje od sutra, a da će samo na istoku zemlje i u brdsko-planinskim predelima biti mogućnosti za ređu pojavu pljuskova. Mihajlović navodi da u narednim danima neće biti vrućina. - Od četvrtka pretežno sunčano, a do kraja sedmice maksimalna temperatura oko 30 C. Porast temperature očekujemo početkom sledeće sedmice - rekao je Mihajlović za Tanjug. Kako je rekao, za sada nema naznaka da će do kraja meseca