U čeonom sudaru dva teretna voza u Rusiji četvoro poginulih

Blic pre 17 minuta

Četiri osobe su danas poginule, a još četiri su povređene u čeonom sudaru dva teretna voza u Amurskoj oblasti u Rusiji.

Kako prenosi Raša tudej, oba voza iskliznula su iz šina. Do sudara je došlo u blizini stanice Verkni Ulak, na koloseku koji koristi rudarska kompanija. Vozovi tom linijom dovoze ugalj iz jakutijskog rudnika Elga, najvećeg u Rusiji i jednog od najvećih na svetu. Kompanija "A-Property", vlasnik rudnika Elga, saopštila je da je moguće da je do sudara došlo nakon što je jedan od mašinovođa pretrpeo srčani udar. Izveštaji ukazuju na to da su operaciju spasavanja