Šijanov sin uhapšen zbog sačekuše u Surčinu: Sa dvojicom drugova pucao muškarcu u noge

Kurir pre 29 minuta

Vukašin Šijan (22), sin ubijenog Zorana Šijana iz Surčina, uhapšen je zbog sumnje da je sa još dvojicom mladića napao Borisa J. (34) ispred njegove kuće u Surčinu.

Kako saznajemo, Boris J. je ranjen u noge, a osim Šijanu lisice su stavljene i M. M. (41) i M. K. (21). Kako saznajemo, sumnja se da su uhapšeni u ponedeljak ujutru "mercedesom" došli do kuće oštećenog, a kada se on pojavio, M. M. mu je, kako se sumnja, pucao u noge. Trojica napadača su potom pobegla, ali su brzom akcijom policije uhapšeni. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati, a terete se za krivično delo nanošenje teške telesne povrede, dok se M. M. tereti i