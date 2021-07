Đoković: Olimpijsko zlato je bilo cilj pre početka sezone

Politika pre 1 sat

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je da spreman da odigra najbolji tenis na predstojećim Olimpijskim igrama. „Najlepši mogući način da odem iz Beograda uz ovoliku podršku medija i svog naroda.

Imam najviše ambicije, idem na zlato, to nije tajna. To je veliki cilj, velika ambicija još pre početka ove sezone, četiri grend slema i medalja na OI”, rekao je Đoković na konferenciji za medije pred polazak za Tokio. „Spreman sam, odmoran i inspirisan daa odigram najbolji mogući tenis. Kada igrate za svoju zemlju to je najveća čast, privilegija. To su najlepši momenti koje jedan sportista može da doživi. Retki su momenti kada mogu da učestvujem u nekom timskom