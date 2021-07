Dačić: Ono što Kurti govori nema veze sa realnošću

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto D. Milovanović - Svi znaju da ono što Kurti govori nema nikakve veze sa realnošću, da je to potpuno van agende dijaloga i da je sve usmereno na to da se ne vratimo na suštinu priče - a to je ispunjavnje onoga što je potpisano - formiranje zajednice srpskih opština i dijalog za dolazak do političkog rešenja za probleme na Kosovu i Metohiji - rekao je Dačić Tanjugu komentarišući jučerašnje pregovore u Briselu. Predsednik Skupštine Srbije je dodao da očekuje da