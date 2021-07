Vraća se leto: Danas do 28 stepeni, narednih dana porast temperature

Kurir pre 55 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, a u Banatu uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom.

Najniža temperatura od 14 do 20, najviša od 24 do 27 stepeni. Duvaće slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno i jak vetar, krajem dana u slabljenju. Prema prognozi RHMZ, danas će najtopliji grad u Srbiji biti Negotin sa 28 stepeni. Izgledi vremena za narednih sedam dana, do 28. jula Biće pretežno sunčano. U planinskim predelima ponegde popodnevni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Do subote temperatura bez bitnije promene, a zatim u osetnom porastu.