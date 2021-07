Brnabić: „Goldman Saks“ razmatra da ulaže u Srbiji

Radio 021 pre 48 minuta

Jedna od najvećih investicionih grupacija na svetu - američki "Goldman Saks", razmatra da po prvi put ulaže u Srbiji.

To je dogovoreno na sastanku srpske delegacije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić sa direktorom grupacije i čelnim ljudima u Njujorku. "Oni ne dolaze tek tako. Nisu prisutni nigde u regiji. Čini mi se da smo uspeli da dobijemo od njih to da imamo možda jedan mali zajednički projekat, da oni vide da to što mi pričamo zaista jeste tako. Kada otvorite ta vrata, kada pokažete sebe, ja znam da će naši ljudi sebe pokazati, onda je to neka drugačija perspektiva", rekla