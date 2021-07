Optužili ga zbog lobiranja i opstrukcije pravde: Uhapšen Trampov prijatelj i saveznik, milijarder Tomas Barak

Večernje novosti pre 10 sati | Tanjug

Foto: EPA Barak je optužen da je nezakonito zastupao interese Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) u SAD, prenosi Rojters.

Na teret mu se stavlja i da je lagao agente FBI tokom saslušanja o svojim vezama za UAE. Barak (74) je dugogodišnji Trampov saveznik i osnivač kompanije Colony Capital. On se 2020. povukao sa mesta izvršnog direktora kompanije, a u aprilu ove godine dao je ostavku na mesto izvršnog predsednika. Thomas Joseph Barrack was among three men charged in New York federal court with trying to influence foreign policy while Trump was running in 2016. https://t.co/pZw4uzGWco