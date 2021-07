Vučić odgovorio Erdoganu: Ovo nije tursko (VIDEO)

Vesti online pre 3 sata | B92/Pink

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srbija da se suprotstavi ako dođe do novog lobiranja za priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova.

Vučić je na pitanje o najavi predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana da će pojačati lobiranje za nezavisnost tzv. Kosova, rekao da je to realno, jer je Turska velesila, a Erdogan veliki lider. – Pokušaću da razgovaram sa njim. Do 1. septembra, prema Vašingtonskom sporazumu obe strane imaju obavezu da nema lobiranja za priznanje ni otpriznavanje. Ako od 1. septembra, ili možda pre toga, krenu u akciju priznavanja mi ćemo se tome suprostaviti – naglasio je on.