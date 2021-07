Hapšenje i zaplena droge na Zvezdari VIDEO/FOTO

B92 pre 48 minuta | B92

Beograd -- Policija u Beogradu zaplenila je više od kilogram marihuane i uhapsili N. I. (23) zbog sumnje da je počinio krivično delo.

On se tereti za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, stoji u saopštenju policije. Kako se navodi u objavi Ministarstva unutrašnjih poslova, policija je kod osumnjičenog pronašla manju količinu marihuane spakovene u tri paketića, a potom je pretresom objekta na teritoriji Zvezdare koji on koristi zaplenjeno oko kilogram ove opojne droge, spakovane u 50 kesica, kao i dve vagice za precizno merenje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48