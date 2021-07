Srbi iz gračanice uplašeni nakon incidenta: Uklonjeni uvredljivi grafiti sa dečjeg igrališta u Sušici (foto)

Večernje novosti pre 48 minuta | Tanjug

Foto: M.labudović Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović kazao je da je bezbednosna situacija u srpskim sredinama na Kosovu zabrinjavajuća, prenosi RTV KiM.

Popović koji je jutros obišao dečije igralište u Sušici napominje da do sada nije zabeležen nijedan incident u ovom multietničkom selu. - To je veoma teška i uvredljiva poruka, pogotovu kada se tako nešto ispisuje na mestu na kome se igraju deca. Mislim da je sve ovo sinhronizovano i da je u poslednjih mesec dana pojačan intenzitet napada na srpsko stanovništvo na celoj teritoriji Kosova i Metohije - rekao je on. Skandalozni i sramotni grafiti UČK na dečjem