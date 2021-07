Dame prve izlaze na scenu: Andrea Arsović i Sanja Vukašinović otvaraju drugi takmičarski dan za Tim Srbije

Kurir pre 3 sata

Srpske reprezentativke u streljaštvu Andrea Arsović i Sanja Vukašinović počinju sutra svoje takmičenje na Olimpijskim igrama u Tokiju.

One će od 1.30 po srednjoevropskom vremenu početi takmičenje u disciplini vazdušna puška. Sanja Vukašinović je prvi put deo Olimpijskog tima Srbije na letnjim Igrama, dok se Andrea Arsović priprema za svoj treći nastup na najvećoj svetskoj smotri. One su istakle da su se privikle na vremensku razliku i vremenske uslove koji vladaju na strelištu, kao i da će dati sve od sebe da u subotu svim navijačima u Srbiji pruže razlog za slavlje. "S obzirom na to da imam