Američke investicije pod znakom pitanja: Sukob Poljske i SAD zbog licence tv kanalu

Večernje novosti pre 50 minuta | Tanjug

Foto: Free Images Pixabay Televizija je u procesu obnavljanja licence, ali vladajuća partija Pravo i pravda (PiS) planira izmene zakona koje bi mogle primorati Diskaveri na prodaju većinskog udela, preneo je Rojters.

Nacionalni radiodifuzni savet (KRRiT) glasao je danas da se TVN24 obnovi dozvola koja ističe 26. septembra, ali rezultati nisu konačni. - Ovo je vrlo značajna američka investicija ovde u Poljskoj. I možda će doći do negativnih efekata, ako se licenca ne obnovi, za buduće američke investicije ...- rekao je Kolet u intervjuu TVN24. On je dodao da je to pitanje pokrenuo tokom sastanaka sa poljskim zvaničnicima. TVN, čija se vrednost procenjuje na preko milijardu