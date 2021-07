Poraz Tijane Bogdanović – tinja nada za repesaž

B92 pre 59 minuta | B92

Srpska reprezentativka u tekvondou Tijana Bogdanović najverovatnije je završila učešće na Olimpijskim igrama.

Ona je u prvom kolu poražena od Špankinje Adrijane Sereso Iglesias rezultatom 12:4 u kategoriji do 49 kilograma. Tokom prve runde nijedna od rivalki nije uspela da zada udarac, da bi Iglesias u naredne dve uspela da stigne do poena i na kraju slavi. Bogdanovićeva je važila za favoritkinju, ne samo u ovom duelu, već uopšteno govoreći. Ipak, rezultat iz Rija i ono srebrno odličje, neće uspeti da ponovi. I dalje tinja nada da bi Sereso Iglesija mogla da stigne do