Novak nemilosrdno juriša ka olimpijskom zlatu! Bolivijac nemoćan pred naletom moćnog Srbina, sledeći je Štruf

Kurir pre 3 sata

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Uga Delijena sa 6:2, 6:2 na startu olimpijskog turnira u Tokiju.

Meč je odigran po izuzetno velikoj vrućini, u teškim uslovima, ali to nije smetalo svetskom broju 1 da pokaže u kakvoj je formi i za samo 61 minut dođe do trijumfa. Njegov naredni rival biće Nemac jan Lenard Štruf, koji je prethodno savladao Brazilca Tijaga Monteira 6:3, 6:4. TOK MEČA 2. SET 6:2 - Novak Đoković u 2. kolu OI u Tokiju 5:2 - Nole počistio Bolivijca 4:2 - Ugo se "drži" još uvek 4:1 - Bolivijac kao da se predao, Novak GAZI 3:1 - Novak stiže do brejka!