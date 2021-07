Uhapšen osumnjičeni za napad na žene na pešačkom prelazu

Politika pre 6 minuta

NIŠ – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su M.

A. (1983), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, saopštio je večeras MUP, prenosi Tanjug. On se tereti da je danas u Bulevaru Nemanjića u Nišu, na pešačkom prelazu, izašao iz svog automobila i dvema ženama zadao udarce po glavi. One su prethodno stale u odbranu starije žene koja se sporo kretala prelazeći pešački prelaz, dok je on iz automobila trubio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz