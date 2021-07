Novak Đoković: Izazovni i teški uslovi, ali to treba da prihvatimo

Sportski žurnal pre 4 sati

Novak se danas plasirao u drugo kolo olimpijskog turnira, pošto je pobedio Uga Delijena iz Bolivije sa 6:2, 6:2

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da su uslovi za igru na Olimpijskim igrama u Tokiju teški i izazovni, ali da su svi takmičari u istoj situaciji i da su se za to pripremali. - Uslovi su izuzetno teški i izazovni za svakoga. Bio sam ovde pre dve godine, igrao sam na turniru u Tokiju, on se odigravao krajem oktobra i bilo je mnogo prijatnije. Najavljivali su da će biti problema sa velikom vlagom i sparinom, ali ne znate dok to ne doživite na terenu.