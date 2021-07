RHMZ: Upozorenje do 1. avgusta

B92 pre 47 minuta | B92, Tanjug

RHMZ upozorava da će od ponedeljka u Srbiji biti veoma toplo vreme, a najviša teperatura biće od 34 do 39 stepeni.

Takvo vreme, prema prognozi RHMZ, zadržaće se do početka avgusta. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, uz izolovani razvoj oblačnosti na jugozapadu, zapadu i severu Srbije, gde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab, u košavskom području umeren i jak, južni i jugoistočni, saopšteno je iz RHMZS. Najniža temperatura od 12 do 21 stepeni Celzijusa, a najviša od 30 do 35 stepeni. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i