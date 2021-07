Izašao iz auta i udario dve žene u glavu: Zastarašujući snimak nasilja u Nišu: Ajkulin brat pobesneo jer se starija žena sporo kretala?! (video)

Blic pre 4 sati

Mirko Ajković, brat Zorana Ajkovića Ajkule, išamarao je nasred ulice u Nišu dve žene, nakon čega ga je policija uhapsila.

On se tereti da je danas u Bulevaru Nemanjića u Nišu, na pešačkom prelazu, izašao iz svog automobila i dvema ženama zadao udarce po glavi. One su prethodno stale u odbranu starije žene koja se sporo kretala prelazeći pešački prelaz, dok je on iz automobila trubio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Niška porodica Ajković poznata je u podzemlju, a poznavaoci prilika u