Danas do 35 stepeni, ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi

RTV Novi Pazar pre 1 sat

U celoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i toplije sa temperaturom do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugozapadu, zapadu i severu zemlje mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom ponegde. Najniža temperatura od 12 do 21 stepen Celzijusa, a najviša od 30 do 35 stepeni. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak, južni i jugoistočni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije. Vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura oko 21 stepen, a najviša oko 33 stepena. Podeli Najniža temperatura od 12 do 21 stepen Celzijusa, a najviša od