Novak ide ka obaranju još jednog Federerovog rekorda

B92 pre 1 sat | B92

Novak Đoković krupnim koracima gazi ka obaranju još jednog rekorda.

On je u karijeri ostvario 11 pobeda na Olimpijskim igrama, a bolji od njega su samo Rodžer Federer sa 13, odnosno Endi Mari sa 12 trijumfa. Srpski teniser je do sada pobeđivao na tri olimpijska turnira, u Pekingu, Londonu – i sada u Tokiju. Na tim Igrama 2008. je stigao do bronze, četiri godine kasnije je izgubio u meču za treće mesto, dok je do sada u Japanu pobedio Uga Delijena i Jana Lenarda Štrufa. Ukoliko bi ostvario plasman u finale, ne samo da bi osigurao