Novak napada još jednu medalju u Tokiju

Novak Đoković nastupiće i u miks dublu na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Pored napada na zlato u singl konkurenciji, on će isto činiti i u konkurenciji parova, zajedno sa Ninom Stojanović. Mečevi u miks dublu na programu su u sredu i biće igrani svakog dana do nedelje. Organizatori još uvek nisu izbacili satnicu, ali su objavili imena prijavljenih, a među njima su i Novak i Nina. Podsetimo, Novak je u singlu stigao do osmine finala, gde ga čeka Španac Alehandro Davidovič Fokina.