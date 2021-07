Predsednik Tunisa smenio premijera: Pre toga poslao vojsku na koronavirus

B92 pre 28 minuta | Tanjug

Predsednik Tunisa Kais Said smenio je premijera Hišama Mešišija i zamrznuo parlamentarne aktivnosti.

Do ove odluke je došlo posle nasilnih protesta zbog naglog porasta broja novozaraženih koronavirusom i ekonomske situacije. Demonstranti koji su se u nedelju sukobili sa policijom, slavili su na ulicama glavnog grada Tunisa, nakon što je kasno u nedelju uveče objavljena odluka predsednika. Said je takođe ukinuo imunitet svim članovima parlamenta i najavio da će uskoro imenovati novog premijera kako bi se vratio socijalni mir u zemlji, prenosi AP. On je iskoristio