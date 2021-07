Počinje još jedan tropski talas: RHMZ upozorava na veoma toplo vreme, upaljen meteo alarm, a ovi gradovi će danas biti najtopliji

Kurir pre 3 sata

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na veoma toplo vreme koje će se zadržati do kraja jula.

U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče uz promenljivu oblačnost u severnim, zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, u košavskom podrucju umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 na jugoistoku Srbije do 24 C na jugu Banata, a najviša od 34 do 37 C. I u Beogradu veoma toplo. Veći deo dana pretežno sunčano, kasnije posle podne u pojedinim delovima