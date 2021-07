Kon: Postoji obaveza da zdravstveni radnici budu vakcinisani protiv bolesti koje nisu preležali

Novi magazin pre 40 minuta | Beta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da postoji obaveza da zdravstveni radnici budu vakcinisani protiv bolesti koje nisu preležali, i da se odnosi na sve zarazne bolesti koje su postojale u vreme kada je doneta, pa i na najnoviju - kovid-19.

Kon je za televiziju Pink rekao da u pandemijskoj situaciji deluje etički neprihvatljivo da "uđete u bolnicu zbog potpuno druge stvari, i da dobijete koronu", i dodao je "to moglo u periodu dok nije bilo vakcina", ali da sada nije prihvatljivo da se tako nešto dešava. On je rekao da se "stalno stavljaju neke zablude u prvi plan, da je vakcina opasna", iako je do sada "dve milijarde ljudi na svetu vakcinisano" protiv korona virusa. "Bez vakcinacije vraćamo se u