Moćni Dončiće se požalio nije najpopularniji ni u svojoj zgradi u olimpijskom selu!

Luka se nasmejan pojavio pred novinarima, uništio je Argentinu, na kraju je završio sa 48 poena, na poluvremenu je postigao 31.

Ali, kada je mirisalo na novi rekord OI koji drži legendarni Brazilac Oskar Šmid, selektor ga je povukao iz igre. To je iznenadilo mnoge, ali selektor Aleksandar Sekulić kaže da to nije do Luke, već čitavog tima, da je u pitanju Slovenija, a ne jedan igrač, sa čim se strašni Dončić složio. Biće prilika, ali to je nebitno, Slovenija je poslala snažnu poruku rivalima, iako je Argentina daleko od stare slave. Luka je bio više da raspoložen da priča o samoj atmosferi u