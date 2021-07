I danas vrelo, tek u ponedeljak

B92 pre 1 sat | Tanjug

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Sredinom dana i posle podne u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima na zapadu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 16 do 24 stepena, a najviša dnevna od 35 do 38. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 24, a najvisa dnevna oko 37 stepeni Celzijusa. Do kraja nedelje pretezno