Vučić: Do septembra tri stvari

Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je danas uverenje da će do početka septembra biti usvojene nove mere za dalji podsticaj rađanja u zemlji.

Kako je pojasnio, reč je o tri promene, a to su uvećane novčane naknade za trudnice i porodilje, zatim rešavanje određenih zakonskih poteškoća koje se tiču zarada trudnica i porodilja, te uprošćavanje birokratskih procedura za vantelesnu oplodnju. U tom smislu, naveo je da će se menjati prag godina žena, do kojih će država finansirati pokušaje VTO. "Nadam se da će to bar donekle u siromašnijim sredinama doprineti da imamo više dece, jer nam je to glavni problem.