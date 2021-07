Milica Mandić osvojila zlatnu medalju na OI u Tokiju; Mandić: Ponosna sam i emotivna, ovo su moje poslednje OI (VIDEO/FOTO)

Beta pre 50 minuta

Srpska tekvondoistkinja Milica Mandić osvojila je danas zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Mandićeva je u finalu pobedila Li iz Koreje sa 10:6.

Srbija sada ima tri medalje u Tokiju.

Prethodno je Damir Mikec osvojio srebrnu medalju u streljaštvu, dok je Tijana Bogdanović uzela bronzanu u tekvondou.

Milica Mandić već ima olimpijsku medalju, i to zlatnu sa Igara u Londonu 2012. godine.

Mandić: Ponosna sam i emotivna, ovo su moje poslednje OI

Reprezentativka Srbije u tekvondou Milica Mandić izjavila je danas da je "mnogo emotivna, srećna i ponosna" na olimpijsko zlato i dodala da su joj ovo verovatno bile poslednje Olimpijske igre.

"Ja ne bih bila ovde gde sam danas i mislim da sam zato emotivna što sam ponosna što imam tako divnu podršku, što imam tako divne ljude iza sebe koji su me uvek gurali da dođem do svog maksimuma, i ovo su mi poslednje Olimpijske igre i htela sam da ih završim na način kako dolikuje", rekla je Mandić za RTS.

Ona je ocenila da je zlato u Tokiju veći uspeh od onog sa Igara u Londonu 2012. godine, posebno zbog prognoza stranih medija, koji joj nisu davali velike šanse.

"Ja sam išla sa verom u sebe, sa verom u sve ono što sam radila i ako je bilo teško u nekim momentima, znala sam koliko sam sebe dala svemu ovome, koliku podršku imam kući, da imam trenera iza sebe za koga znam da će da da svoj maksimum kao i ja. Kao što rekoh, išli smo protiv svih šansi i našli se ponovo na podijumu", istakla je Mandić.

Prema njenim rečima, sve današnje protivnice su bile jako dobre i svaka borba je bila teška za sebe.

"U finalu mislim da je presudilo to što je prvi udarac u glavu bio jak i posle toga nije smela da napada istom silinom kao na početku i to mi je osiguralo da mogu ja malo više da kontrolišem borbu. Ali svakako, sve one su sjajne devojke i sjajne protivnice i meni je čast što sam se našla oči u oči sa aktuelnim svetskim šampionom u finalu", dodala je Mandić.

Na pitanje da li ima naslednice Milice Mandić u Srbiji, ona kaže - Tijana Bogdanović.

"Mogu da pričam da je, ne naslednica... ja se iskreno nadam jednom trećem olimpijskom ciklusu da u Parizu dopuni tu jednu koja nedostaje, jer je ona jedna izvanredna devojka i toliko sam srećna što smo i posle Rija uspeli zajedno da osvojimo ovu medalju jer je to devojka koja je zaslužila da bude prva. Nemam reči za nju", rekla je Mandić.

Mandić je danas u kategoriji iznad 67 kilograma osvojila zlato pobedivši Korejku Li Dabin.

Ovo joj je drugo olimpijsko zlato, nakon Igara u Londonu 2012. godine.

Tekvondistkinja Tijana Bogdanović u subotu je u kategoriji do 49 kilograma osvojila bronzanu medalju na ovogodišnjim OI.

(Beta, 07.27.2021)