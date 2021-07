Predsednik Tunisa uveo policijski čas do 27. avgusta

Blic pre 2 sata

Predsednik Tunisa Kais Said doneo je večeras odluku o zabrani kretanja ljudi i vozila od 19 časova do 6 sati ujutru, koja stupa na snagu danas, a trajaće do 27. avgusta.

Kako je saopšteno iz predsedništva Tunisa na Fejsbuku, biće dozvoljeno kretanje samo u za hitne zdravstvene slučajeve i noćne radnike. Uredba uključuje i zabranu kretanja između gradova u Tunisu i po isteku policijskog časa, osim kada je reč o ispunjavanju osnovnih potreba, i o hitnim zdravstvenim slučajevima, preneo je Rojters. Said je zabranio i okupljanje više od tri osobe na cestama i trgovima. On je takođe u videu poručio onima koji njegove najnovije odluke